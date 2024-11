Furti auto in ospedale Cerignola, 'potenziare videosorveglianza'

"L'Asl di Foggia ha chiesto il tavolo di raccordo sui parcheggi perché vogliamo presentare ai soggetti interessati, a partire dalla Prefettura e dalle forze dell'ordine e dal comune di Cerignola, il progetto che l'area tecnica dell'Asl ha già messo a punto. Ovvero quello di rivedere il sistema di videosorveglianza che in quel parcheggio va assicurato". Così il direttore generale dell'Asl Antonio Nigri stamani in prefettura a Foggia dove si svolge il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto (su richiesta dell'azienda sanitaria locale ndr) a seguito di un aumento di furti di auto all'interno del parcheggio dell'ospedale Tatarella di Cerignola. Emergenza denunciata anche via social da un medico in servizio nella struttura ospedaliera.

"Bisogna rivedere gli ingressi e le uscite delle auto, tracciare le targhe delle auto - continua Nigri - che entrano all'interno del parcheggio, definire con assoluta certezza chi si occupa di monitorare la sala di sorveglianza di tutta l'area.

È una cosa che va fatta con urgenza perché il problema va risolto. Abbiamo trovato le risorse ed il soggetto privato che, dopo l'affidamento che pensiamo di fare in settimana, possa iniziare i lavori e arrivare all'obiettivo entro inizio anno prossimo di ridare certezza ad operatori sanitari e pazienti che escono dall'ospedale di ritrovare la propria auto".

Presente anche il sindaco di Cerignola Francesco Bonito. "Ci sono furti - ha osservato - in misura tale da rendere il problema urgente da affrontare. È un'esigenza che sente la collettività".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA