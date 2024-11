Arrivata nella notte a Brindisi nave con 7 migranti da Albania

È arrivata verso mezzanotte e mezza nel porto di Brindisi la nave Visalli con a bordo i sette migranti che da venerdì scorso si trovavano nel centro di Gjdaer in Albania. Il loro rientro in Italia segue la decisione del tribunale di Roma che ha sospeso il provvedimento di convalida del loro trattenimento rimettendo tutto nelle mani della Corte di giustizia europea.

I migranti, di origine bengalese ed egiziana, sono stati accompagnati a bordo in un pulmino nel Cara di Brindisi. Qui potranno seguire l'iter ordinario di esame della domanda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA