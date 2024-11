Stp segnala, pagina social Trasporto pubblico a Brindisi è falsa

"La pagina Facebook 'Trasporto pubblico a Brindisi', attualmente in rete, non ha alcun collegamento con la Stp Brindisi Spa". Lo rende noto l'azienda che comunica di aver anche fatto una segnalazione al social network. Si tratterebbe così di una pagina fake da cui starebbero partendo anche dei tentativi di truffa agli utenti della provincia di Brindisi che utilizzano il servizio di trasporto pubblico.

"Qualsiasi contenuto diffuso attraverso la suddetta pagina risulta - precisano dall'azienda - quindi del tutto estraneo ai canali ufficiali della Stp Brindisi SpA". "Si invitano gli utenti a non fornire dati e/o informazioni personali e a non aprire o cliccare sui link presenti all'interno dei post, oltre a non scaricare e aprire eventuali allegati della suddetta pagina. Vi ricordiamo di utilizzare la pagina Facebook e gli altri canali ufficiali dell'azienda - conclude la nota - per qualsiasi informazione e/o comunicazione".



