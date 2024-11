Leonardo: 'no allo scorporo', sciopero e presidio a Grottaglie

E' in corso un presidio di protesta di lavoratori e sindacati davanti allo stabilimento Leonardo di Grottaglie contro la possibile vendita di ramo d'azienda della Divisione Aerostrutture, che coinvolge anche i siti di Foggia, Pomigliano D'Arco e Nola. Un sit-in che si aggiunge alle due ore di sciopero alla fine di ogni turno.

Fim, Fiom e Uilm manifestano preoccupazione per le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dall'amministratore delegato Roberto Cingolani che ha ipotizzato di scorporare il business di Aerostrutture che soffre per le difficoltà di Boeing. I sindacati hanno già annunciato che non parteciperanno all'incontro convocato per il 13 novembre da Leonardo a Roma sul rinnovo della cassa integrazione nello stabilimento di Grottaglie perchè ritenuta questione secondaria rispetto al futuro incerto dell'intera divisione Aerostrutture.

"Vogliamo che Cingolani - ha dichiarato Biagio Prisciano della Fim Cisl - spieghi che cosa intende per scorporo e trasformazione industriale, che faccia chiarezza in quanto le sue dichiarazioni hanno non solo creato confusione, ma soprattutto preoccupazione per i lavoratori. Non si possono fare dichiarazioni a mezzo stampa di questa portata, non si può giocare sulla pelle dei lavoratori, attualmente già coinvolti dalla cigs. Noi non ci fermeremo e continueremo a lottare".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA