L'e-skater Rotella per la seconda volta nel Guiness dei primati

E' finito per la seconda volta nel libro Guiness dei primati l'e-skate bolzanino Stefano Rotella, questa volta per il suo viaggio dal Brennero a Gallipoli.

L'impresa compiuta nel 2023 è stata infatti il viaggio più lungo con uno skateboard elettrico in una singola nazione. Rotella voleva addirittura arrivare a Santa Maria di Leuca, attraversando in questo modo l'intero Stivale, ma a causa del maltempo il viaggio finì a Gallipoli, dopo aver comunque già stabilito il nuovo record. Nel 2021 il bolzanino era andato da Trento a Budapest, percorrendo con il suo skate elettrico 1.377 e stabilendo il primato del maggior numero di nazioni attraversate con uno e-skate.



