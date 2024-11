Arrestato l'automobilista che ha travolto e ucciso un giovane, positivo a droga e alcol

E' risultato positivo all'alcol e al drug test ed è stato arrestato per omicidio stradale l'automobilista 30enne che ieri ha travolto due giovani sulla strada provinciale che collega Lucugnano a Tricase, in provincia di Lecce, provocando la morte di un 22enne del Bangladesh che era a bordo di un monopattino, e ferite gravi all'amico connazionale che si trovava con lui ma in sella a una bicicletta.

L'automobilista, originario di Specchia, guidava una Volvo 'V40' e dopo aver travolto i due giovani si è fermato per prestare soccorso. Dagli accertamenti eseguiti avrebbe assunto alcol e cannabinoidi. È stato sottoposto ai domiciliari.



