Furto in chiesa, refurtiva recuperata e ladro denunciato

Due crocefissi in legno e ottone, una navetta porta incenso in ottone e un'agenda della sacrestia.

E' il bottino di un furto compito la notte del 30 ottobre scorso nella Chiesa Maria Santissima del Pane, patrona e protettrice di Novoli che è stato recuperato dai carabinieri che hanno anche denunciato il presunto ladro, un pregiudicato di 58 anni del posto. Il furto, al di là del valore economico degli oggetti sacri, aveva scosso la comunità dei fedeli e, subito dopo l'allarme dato dal parroco, i carabinieri hanno avviato le indagini. Il presunto responsabile è stato identificato grazie alle immagini della videosorveglianza e gli oggetti rubati sono stati trovati in casa sua e restituiti alla parrocchia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA