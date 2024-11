Sequestrati 14 chili di eroina nel Foggiano, 2 arresti

La guardia di finanza di Foggia ha scoperto e sequestrato nelle campagne di Ordona un laboratorio per la produzione della droga all'interno del quale sono stati rinvenuti 14 chili di eroina e circa 100mila euro in contanti.

Due persone sono state arrestate.

I militari hanno individuato una casa di campagna attrezzata con strumentazione per tagliare, cuocere e confezionare la sostanza stupefacente. Le banconote, confezionate sottovuoto, erano state nascoste in vari contenitori per rendere più difficile il ritrovamento in caso di controlli.

I due indagati si erano dotati di un miscelatore ed altri attrezzi per tagliare la sostanza, un fornetto per cuocerla e una pressa per confezionarla in panetti.



