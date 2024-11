Giuli, 'non devo Defranceschinizzare il Mic'

"Io non devo Defranceschinizzare.

Io devo fare in modo che un ministero che è stato gestito, che poteva essere gestito meglio continui a essere gestito bene dopo l'esperienza di Gennaro Sangiuliano e se possibile ancora meglio". Lo ha detto Alessandro Giuli, ministro della Cultura, a margine dell'evento "Prima le idee, ritorno al futuro" promosso dal gruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d'Italia ad Andria, in Puglia.

"Sono accusato di voler Defranceschinizzare, il che significa che il ministero della Cultura era Franceschinizzato. Dietro Franceschini ovviamente, bisogna leggere sinistra, Pd, inquilini del privilegio", ha aggiunto ribadendo di non voler "Defranceschinizzare il ministero".



