Foggia ricorda crollo di viale Giotto con una mostra fotografica

È intitolata "l'incubo e la speranza' la mostra fotografica inaugurata questa mattina a Foggia sul crollo del palazzo di viale Giotto, avvenuto l'11 novembre del 1999, in cui persero la vita 67 persone e di cui quest'anno ricorre il 25esimo anniversario. Si tratta di un potente e toccante reportage composto da 25 scatti che ripercorre quelle giornate, dall'arrivo dei primi soccorritori alla celebrazione dei funerali.

La mostra, curata da Monica Carbosiero in collaborazione con il foto cine club, rimarrà aperta fino al 22 novembre e poi diventerà itinerante negli istituti scolastici, per trasmettere e tramandare la memoria alle nuove generazioni. In contemporanea, cinque foto della stessa mostra verranno esposte al teatro Umberto Giordano.

"È un ricordo indelebile. È come se, rivedendo queste immagini ristampate dopo 25 anni, io - racconta Monica Carbosiero - riviva quelle sensazioni da brivido. È stato un trauma. Non ho parlato per giorni. La polvere, il silenzio, la disperazione erano palpabili. Per un mese intero ho sentito l'odore dei morti, la polvere addosso, il silenzio"



