Torna il Festival del cinema europeo, dieci film in concorso

La 25/a edizione del Festival del cinema europeo, diretta da Alberto La Monica, si svolgerà a Lecce da sabato 9 a sabato 16 novembre 2024, presso il cinema Multisala Massimo. Il programma si articola attorno ad una competizione ufficiale di lungometraggi europei e sezioni volte a delineare figure della cinematografia italiana ed europea. Le altre sezioni, tra cortometraggi e documentari, rappresentano un percorso di ricerca di temi e di nuovi linguaggi audiovisivi.

Quest'anno, oltre ai dieci i film in anteprima nazionale che partecipano al concorso Ulivo d'oro, ci saranno, tra l'altro, l'omaggio a omaggio a Tyrone Power, con un evento speciale; una serie di proiezioni di film con Giovanna Mezzogiorno, con la presentazione del cortometraggio Unfitting (2024) che la vede al debutto alla regia; e un tributo al cineasta Kel Loach.

Per il premio Mario Verdone, consueto appuntamento del Festival, i cinque finalisti sono Tommaso Santambrogio per Gli oceani sono i veri continenti, Margherita Vicario per Gloria!, Alessandro Marzullo per Non credo in niente, Filippo Barbagallo per Troppo azzurro, e Alain Parroni per Una sterminata domenica.

Riconoscimento speciale del Premio Mario Verdone a Brando De Sica per Mimì-Il principe delle tenebre.

I dieci lungometraggi in concorso sono B.O.Y.-Bruises of Yesterday di S›ren Green (Danimarca, 2024); Breathing Underwater di Eric Lamhène (Lussemburgo, Belgio, 2024); Clear Nights di Paulo Filipe Monteiro (Portogallo, 2024); Drowning Dry di Laurynas Bareiša (Lituania, Lettonia, 2024); Jim's Story di Arnaud e Jean-Marie Larrieu (Francia, 2024); Martin Reads The Quran di Jurijs Saule (Germania, 2023); Mother Mara di Mirjana Karanovic (Serbia, 2024); My Wonderful Stranger di Johanna Pyykkö (Norvegia, Francia, Svezia, 2024); Three Days of Fish di Peter Hoogendoorn (Paesi Bassi, Belgio, 2024); Wishbone di Penny Panayotopoulou (Grecia, 2024).



