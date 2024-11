Sciopero trasporti, Bruno (Ali Puglia) 'governo non investe'

"Sarà un venerdì nero per il trasporto pubblico locale. È evidente che il governo Meloni poco o nulla vuole investire sulla mobilità, come si evince chiaramente dai notevoli tagli alle risorse nella fallimentare manovra finanziaria". Lo dichiara Giovanna Bruno, sindaca di Andria e presidente di Ali Puglia, l'associazione delle autonomie locali, commentando lo sciopero indetto dai sindacati del trasporto pubblico per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto il 31 dicembre dell'anno scorso.

Con l'astensione dal lavoro di oggi, il settore chiede anche "una vera e organica riforma della mobilità che annovera purtroppo modelli penalizzanti per il personale e per gli utenti, con un servizio arretrato e insoddisfacente in un tempo in cui la vera sfida a livello globale è proprio la mobilità di nuova generazione", ricorda Bruno che definisce "miope la bocciatura della maggioranza in commissione Trasporti dell'emendamento alla legge di bilancio che proponeva di incrementare a 800 milioni il fondo nazionale che ne conta solo 120: una miseria".

"Il ministro Salvini (ministro dei Trasporti, ndr) deve connettersi alla realtà - continua Bruno - farsi carico dei problemi che incidono sugli aspetti quotidiani delle comunità e dare risposte concrete con atti e scelte coerenti e forti, senza voltarsi dall'altra parte". "Se è il governo in primis a non scommettere sul trasporto pubblico locale e sulla impellenza di potenziarlo con adeguate risorse, figuriamoci quanto possono farlo i Comuni già in sofferenza - conclude - con ripercussioni negative sui cittadini, costantemente vessati in cambio di servizi sempre più scadenti e insufficienti".



