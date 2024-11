Porta a scuola 14 bombe carta, fermato 15enne a Lecce

Un quindicenne è stato sottoposto a fermo dalla Procura per i minorenni di Lecce per trasporto e detenzione di materiale esplodente. E' accusato di aver portato a scuola, per due volte, il 30 e il 31 ottobre scorsi, 14 bombe carta aventi una "potenzialità lesiva devastante e letale" e capaci di compiere "una strage". Le bombe carta (7 da 30 grammi e 7 da 50 grammi) erano nascote nello zaino del ragazzino che doveva venderle a suoi coetanei in occasione di Halloween.

Secondo le indagini dei carabinieri, gli ordigni si sarebbero potuti innescare accidentalmente, anche con la sola cenere della sigaretta o vicino ad oggetti metallici.

I candelotti sono stati trovati nel giardino della scuola dopo l'allarme lanciato dal preside, preoccupato dal giro di voci che parlava della presenza nell'istituto di bombe carta. Il ragazzino - secondo l'accusa - spaventato dalle ricerche in corso avrebbe gettato da una finestra la busta contenente i candelotti, precedentemente custoditi nel suo zaino che era posizionato sul banco della classe. Una volta individuato, il 15enne avrebbe riferito agli investigatori di aver portato i candelotti a scuola per venderli ad altri minorenni dai quali aveva già ricevuto il danaro. Ora, dopo l'interrogatorio di convalida dinanzi al gip, è stato collocato in una comunità minorile penale.

Si tratta - afferma la Procura per i minorenni in una nota - "di un evento talmente grave i cui esiti sono stati fortunatamente scongiurati e che avrebbe tranquillamente potuto tramutarsi in una strage in cui sarebbe rimasto coinvolto lo stesso indagato e l'intera classe che quel giorno vedeva presenti 28 studenti su 30, con esiti mortali, amplificati dal luogo chiuso".



