'Bona Sforza', opera prodotta da Petruzzelli e teatro Cracovia

Dal 9 al 12 novembre la Puglia incontrerà la Polonia nel nome della musica per una coproduzione: Bona Sforza, nuova opera commissionata dalla Fondazione Teatro Petruzzelli, con il supporto dell'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, in coproduzione con il Teatro dell'Opera di Cracovia, sarà rappresentata prima a Cracovia e poi a Bari a settembre 2026. La prima dell'opera dedicata a Bona Sforza andrà in scena al Teatro dell'Opera di Cracovia il 9 novembre alle ore 18.30, con replica il 12 novembre.

La collaborazione artistica fra Puglia e Polonia nasce da un gruppo di studio e di approfondimento filologico sulla importante figura della regina Bona Sforza, che si è concretizzato in un accordo siglato al Teatro Petruzzelli di Bari dal sovrintendente Massimo Biscardi, con Iwona Gibas, vicepresidente della Regione Malopolska per la Cultura e il Turismo, il professor Piotr Sulkowski, direttore del Teatro dell'Opera di Cracovia, Monika Gubala, direttore del Dipartimento della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Regione Malopolska.

"Il viaggiatore è attento all'offerta culturale di un territorio, di cui il Petruzzelli rappresenta una delle massime espressioni in Puglia. Il progetto per l'internazionalizzazione che vede protagoniste la Puglia e la Polonia è coerente con una valutazione strategica dei flussi turistici esistenti e di quelli potenziali - dichiara Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione -. Secondo i dati dell'Osservatorio turistico della Regione Puglia, nei primi nove mesi del 2024 ci sono stati 131mila arrivi e 558mila presenze, con un incremento del +50% circa rispetto all'anno precedente, posizionando il mercato polacco al quarto posto della graduatoria per numerosità degli arrivi, preceduto da Stati Uniti, Francia e Germania, e al sesto posto per le presenze. La crescita dei collegamenti aerei tra Polonia e Puglia ha favorito l'incremento dei flussi turistici con un'ampia disponibilità di voli diretti, stagionali e annuali, che collegano le principali città polacche, Varsavia, Cracovia e Katowice, agli aeroporti di Bari e Brindisi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA