Abodi, Giochi del Mediterraneo importanti non solo per lo sport

"Questo appuntamento è affascinante, prestigioso e complesso perché è una piccola olimpiade che riunisce atleti ed atlete che vengono da tre continenti". Così il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi, a San Vito dei Normanni, sull'organizzazione dei giochi del Mediterraneo che si terranno a Taranto ed in altre città della Puglia nell'estate del 2026.

"Sapete perfettamente quello che stiamo affrontando e come abbiamo cercato di dare il nostro contributo, dal punto di vista non solo economico, perché i soldi non sono tutto. Penso - ha aggiunto - che la cosa più importante sia la visione di questo avvenimento che va oltre la dimensione sportiva, tanto più in questa fase così delicata per il Mediterraneo che è più un luogo dove si muore purtroppo che un luogo di riscatto e di vita".

Abodi ha sottolineato come "la Puglia tutta abbia una capacità di accoglienza che ha dimostrato in tantissime occasioni, l'ultima il G7, e quindi tutti questi elementi porteranno a fine agosto ed inizio settembre del 2026 tutta la nostra attenzione e partecipazione". "Stiamo cercando di mettere in condizione il comitato organizzatore ed il commissario perché gli obiettivi vengano raggiunti. Siamo molto fiduciosi. Le opere - ha concluso il ministro- vanno va avanti ed anche l'organizzazione sta prendendo piede come deve".



