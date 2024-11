Incendiano auto della Polizia locale, denunciati due minori

Due minori, un 14enne e una ragazzina di 15 anni, sono stati denunciati dai carabinieri perché considerati i responsabili dell'incendio di due auto della Polizia locale a Margherita di Savoia, nel nord Barese. L'episodio risale al 17 ottobre scorso. L'incendio ha non solo distrutto gli unici due mezzi di servizio dei vigili ma anche annerito parte della facciata di Palazzo di città. La loro identificazione è stata possibile attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza della zona che hanno raccontato quanto successo.

Nei frame, secondo quanto riferito dai militari, si notano i due adolescenti arrivare in sella a uno scooter elettrico di colore amaranto e senza targa, avvicinarsi alle auto e poi scappare mentre alle loro spalle si alzano lingue di fuoco. I due sono stati sorpresi dai carabinieri qualche giorno dopo l'incendio, mentre erano in strada sulla stessa moto ripresa nei video. Sono così scattati accertamenti investigativi più accurati.

A casa del 14enne, i militari hanno trovato e sequestrato la felpa scura con le strisce bianche sulle maniche, ripresa nei filmati e indossata nel giorno del rogo.



