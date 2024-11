Amb. Kiev presso Santa Sede, 'spero Trump continui il sostegno'

"Noi speriamo che il presidente Trump possa continuare la politica di sostegno" all'Ucraina degli Stati Uniti. "Il nostro presidente (Volodymyr Zelensky) ha parlato direttamente col presidente Trump durante il suo ultimo viaggio negli Stati Uniti e ha detto che gli Stati Uniti d'America continueranno a sostenere l'Ucraina in questo momento molto importante per il nostro Paese". Lo ha detto Andrii Yurash, ambasciatore d'Ucraina presso la Santa Sede incontrando a Bari l'arcivescovo di Bari e Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, e commentando l'esito delle elezioni americane.

"Io credo che Trump voglia essere un presidente molto forte e spero possa continuare nella politica di aiuti" all'Ucraina ha aggiunto. "L'Ucraina in questo momento non difende solo i suoi confini ma quelli di tutta la civiltà democratica e libera", ha replicato l'ambasciatore a chi gli ha chiesto cosa pensa di chi sostiene lo stop all'invio di armi all'esercito ucraino.

"L'Ucraina vuole la liberazione dai regimi" e per fare questo "serve un supporto delle armi ma anche spirituale e umanitario", ha continuato Yurash che ha ringraziato "tutta la comunità di Bari per aver accolto i profughi ucraini", in questi anni di guerra. "È importante per noi essere sentire questo supporto" perché viviamo "un periodo incredibile e terribile", ha concluso.



