Trattore si scontra con auto, un morto e due feriti nel Foggiano

E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 16 nel territorio di Castelnuovo della Daunia (Foggia). A perdere la vita un uomo di 38 anni, che viaggiava con altre due persone, a bordo di un trattore con rimorchio che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto Volkswagen guidata da un giovane del posto, rimasto illeso. Il mezzo agricolo si è ribaltato schiacciando la vittima.

I feriti, non in pericolo di vita, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.



