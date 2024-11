Nove trapianti di organi al Policlinico di Bari in 24 ore

Una maratona di 24 ore nelle sale operatorie del Policlinico di Bari per restituire una nuova speranza di vita a nove pazienti attraverso il trapianto. Tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre sono stati effettuati due trapianti di cuore, quattro di rene e tre di fegato, grazie alla generosità dei donatori di organi, i cui prelievi sono stati eseguiti nelle città di Brindisi, Lecce e da due donatori fuori regione. Nelle sale operatorie di Asclepios sono state impegnate in simultanea l'equipe della cardiochirurgia diretta dal professore Tommaso Bottio, della chirurgia epatobiliare diretta dal professore Francesco Tandoi e quella dell'urologia diretta dal professore Pasquale Ditonno.

Il direttore generale dell'ospedale universitario barese, Antonio Sanguedolce, ha voluto ricordare il "grande impegno multidisciplinare a cui è stata chiamata la struttura": "C'è stato un grande impegno di tutte le equipe del Policlinico - dice - concentrato nell'arco di pochissime ore. La grande professionalità e lo spirito di sacrificio dei nostri operatori hanno consentito di affrontare una sfida impegnativa, portando a termine con successo interventi di altissima complessità. A tutti va un grande ringraziamento. Il Policlinico di Bari è in continua e rapida crescita ed è sempre più ai massimi livelli in Italia nel settore trapianti".

Con questo risultato l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, rimarca che "il Policlinico di Bari si conferma un'eccellenza nazionale nella chirurgia trapiantologica, un'attività di straordinaria complessità che richiede organizzazione e competenza. Questo risultato, però, non è solo un successo clinico di un singolo centro, ma il segno di quanto sia forte la rete di solidarietà nella nostra regione.

Tre aziende sanitarie e ospedaliere coinvolte".

"Il Centro regionale trapianti ha coordinato le equipe di prelievo su quattro sedi diverse. La grande squadra trapiantologica della nostra regione si è dimostrata ancora una volta all'altezza", ha commentato il professiore Loreto Gesualdo, coordinatore del Crt e direttore del dipartimento trapianti del Policlinico di Bari.



