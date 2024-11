Fisioterapista ucciso, 'proposta di risarcimento irricevibile'

"Qualche giorno fa, abbiamo ricevuto a mezzo posta elettronica la generica offerta - palesemente irricevibile nella forma e nei contenuti - di un immobile di valore non specificato e dell'autovettura di proprietà dell'imputato, la stessa auto utilizzata per raggiungere il luogo dell'omicidio. Non una parola di scuse, nessuna manifestazione di resipiscenza. Ogni ulteriore commento ci pare superfluo". Così gli avvocati Antonio Del Vecchio e Michele Laforgia, difensori dei parenti di Mauro Di Giacomo, il fisioterapista ucciso a Bari la sera del 18 dicembre 2023. E' a processo il 59enne di Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) Salvatore Vassalli, imputato per omicidio aggravato dalla crudeltà, dalla premeditazione, dalla minorata difesa della vittima e dai futili motivi. "Precisiamo - scrivono ancora gli avvocati in una nota - che nell'udienza tenutasi ieri davanti alla Corte di Assise di Bari non è stata avanzata alcuna proposta risarcitoria da parte dell'imputato nei confronti dei familiari della vittima".

Quella sera, dopo aver aspettato Di Giacomo sotto casa, Vassalli lo avrebbe ucciso sparando sette colpi di pistola da distanza ravvicinata prima di fuggire a bordo della sua auto. Il movente, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe riconducibile a una vertenza civile per responsabilità professionale che la figlia di Vassalli, ex paziente di Di Giacomo, aveva intentato qualche anno prima nei confronti del fisioterapista.



