Esce Civico 120, documentario sulla tragedia di viale Giotto

Un film documentario che racconta la tragedia di viale Giotto, avvenuta a Foggia la notte dell'11 novembre 1999, in cui persero la vita 67 persone a seguito del crollo di un palazzo. Lo ha realizzato il regista e sceneggiatore foggiano Lorenzo Sepalone che annuncia l'uscita di Civico 120 nel 25esimo anniversario della tragedia.

Tramite filmati di repertorio, testimonianze e scene di fiction, Civico 120 ricostruisce "la quotidianità e i sogni infranti - viene spiegato - di un condominio abitato da famiglie semplici e oneste, vittime innocenti di un sistema edilizio gravemente compromesso".

Civico 120 è un film "per non dimenticare, per fare chiarezza, per raccontare anche la straordinaria forza di chi è riuscito a ricostruire la propria vita ripartendo dalle macerie". In trenta minuti Sepalone racconta la tragedia partendo dai ricordi di chi ha vissuto nello stabile crollato, mettendo in luce gli aspetti umani e solidali legati alla triste vicenda.

Prodotto da movimento ArteLuna, con il sostegno del comune di Foggia, della fondazione dei Monti Uniti e di diverse aziende locali, il film sarà presentato in anteprima venerdì 8 novembre nell'aula magna dell'Università di Foggia in una proiezione speciale dedicata principalmente ai parenti delle vittime.

Civico 120 è il "risultato di un lavoro durato sei anni. Il film - ha sottolineato il regista - non è soltanto il racconto della più grave tragedia edilizia italiana ma è anche un omaggio rispettoso alle vite spezzate, ai sogni svaniti e al grande coraggio dei famigliari che hanno affrontato il dolore e hanno saputo ricostruire le proprie vite dalle macerie di quella maledetta notte. Civico 120 è un atto di commemorazione e un tentativo di dare voce a chi non c'è più".



