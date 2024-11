Dehors abusivi sequestrati a ristorante di Trani

Due dehors sono stati sequestrati dal personale della guardia costiera di Barletta a un ristorante di Trani. Il legale rappresentante dell'attività di ristorazione è stato denunciato. Le indagini, durate un anno, avrebbero accertato "l'occupazione in modo stabile e permanente dei dehors, estesi per 90 metri quadrati, di cui uno" è risultato essere stato posizionato "senza titolo concessorio" da parte del Comune, spiega una nota della capitaneria di porto, mentre l'altro "senza il nulla osta del capo del compartimento nella fascia dei 30 metri dal demanio marittimo". Per la guardia costiera inoltre, sarebbero state violante le norme "in materia paesaggistica ed edilizia".



