Altra protesta di migranti al Cara di Bari, corteo verso città

Un centinaio di migranti ospitati nel Cara di Bari-Palese sta manifestando per le condizioni di vita all'interno del centro di accoglienza con un corteo che al momento si sta dirigendo verso viale Europa. La marcia non starebbe creando disagi alla circolazione, sul posto ci sono gli agenti della polizia di Stato. La protesta è successiva a quanto accaduto nella tarda serata di ieri quando ci sono stati disordini dovuti alla morte, avvenuta in ospedale, di un migrante, che era ricoverato da domenica dopo aver tentato il suicidio.

Secondo chi manifestava ieri, la vittima non avrebbe ricevuto cure adeguate. Per questo alcune persone ospitate del centro, in segno di protesta, avrebbero distrutto alcune suppellettili del Cara.



