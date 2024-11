Omicidio fisioterapista a Bari, domani al via il processo

"Esprimiamo nuovamente la ferma indignazione verso l'aggressione ingiustificata all'operatore sanitario e intendiamo costituirci parte civile al processo". Lo annuncia l'Ordine dei Fisioterapisti di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto alla vigilia della prima udienza del processo in Corte d'Assise nei confronti di Salvatore Vassalli, il 65enne di Gravina accusato di aver ucciso il 18 dicembre dello scorso anno il fisioterapista barese Mauro Di Giacomo, di 63 anni.

"Nelle ultime settimane - aggiunge l'Ordine dei Fisioterapisti - avevamo già lanciato un grido d'allarme per l'escalation di aggressioni al personale sanitario che sta investendo la Puglia e l'Italia, destabilizzando fortemente l'intera comunità sanitaria. In questo contesto, ogni giorno, i professionisti compiono il proprio dovere con responsabilità e spirito di abnegazione".

Di recente, si fa rilevare, "sono state inasprite le pene nei confronti di chi 'sfoga' il proprio malessere sugli operatori sanitari ed è stata istituita nel 2022 la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari (si celebra il 12 marzo di ogni anno). Quanto accaduto al nostro indimenticato collega Mauro - conclude la nota - è un crimine ingiustificabile: contro la persona e contro il lavoratore che l'Ordine dei Fisioterapisti di Bari, Bat, Taranto condanna fermamente come azione lesiva nei confronti della professione tutta".



