Mancato rinnovo contratto lavoro, sciopero l'8/11 alle Fse

Il personale di Ferrovie del Sud Est, società che si occupa di trasporto passeggeri su ferro e gomma, sciopererà venerdì prossimo, 8 novembre, per 24 ore, dalla mezzanotte, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale del settore. L'astensione dal lavoro è stata indetta dalle sigle sindacali di Puglia Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Le corse di bus e treni "potranno subire cancellazioni o variazioni", fa sapere in una nota la società di trasporti evidenziando che "saranno garantiti singoli servizi, assolutamente indispensabili". Sul sito della società è possibile trovare "l'elenco dei treni e degli autobus garantiti". Ferrovie del Sud Est ricorda che lo scorso 9 settembre in occasione dell'ultimo sciopero, l'adesione del personale "è stata pari al 23%".



