Giocattoli e fuochi artificio illegali, sequestri in Salento

La Guardia di finanza di Gallipoli ha sequestrato 48mila giocattoli contraffati, fuochi d'artificio illegali per un peso di tre quintali e ha denunciato 15 persone. Giocattoli e fuochi d'artificio sono stati scoperti all'interno di due furgoni per il trasporto di prodotti alimentari, provenienti da Napoli e intercettati all'ingresso di Gallipoli. Tra i marchi contraffatti c'erano Disney, Marvel, Pokémon, Super Mario Bros, Hello kitty, Fifa, Dragon Ball.

La successiva attività investigativa, avviata attraverso l'analisi della copiosa documentazione acquisita, ha portato a mirati interventi presso alcuni commercianti con sede a Gallipoli, Nardò, Sannicola e Alezio, permettendo di sequestrare oltre 77.000 fuochi d'artificio contenenti oltre un quintale di polvere pirica attiva.



