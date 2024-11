Sono virali sulla rete le immagini di un pestaggio compiuto da cinque giovani incappucciati ai danni di un lavoratore straniero, scaraventato per terra e colpito con calci e pugni. Sull'aggressione indaga la Polizia locale che non ha finora ricevuto alcuna denuncia e sta acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il pestaggio è avvenuto durante la notte di Halloween in piazza Redentore, nel rione Libertà di Bari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA