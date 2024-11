Un uomo di 34 anni è morto all'alba in un incidente sulla strada provinciale 77, a Cerignola, nel Foggiano. L'uomo era alla guida di una Bmw 216 che - per cause da accertare - si è scontrata con un camion. L'auto viaggiava in direzione Manfredonia. L'autista del camion è stato trasportato in ospedale.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri.



