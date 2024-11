Pietre e uova contro bus a Taranto ad Hallowen, colpito autista

Un conducente di uno dei bus di Kyma mobilità, la società che si occupa di trasporto pubblico a Taranto, è stato colpito da uova lanciate da vandali mentre nella serata di ieri era a lavoro. È quanto fa sapere la società di trasporto pubblico che in una nota spiega che "ieri tra le 18 e le 22:30 diversi autobus sono stati oggetto di numerosi atti vandalici con il lancio di pietre e di uova". Sono complessivamente 11 gli episodi denunciati dal personale alla sala operativa aziendale. "Cinque non hanno potuto portare a termine la corsa e in un caso, alle 19:20, un conducente è stato colpito dalle uova lanciate all'interno del mezzo mentre effettuava la fermata", si legge in una nota aziendale. Gli episodi sono avvenuti nelle strade "del quartiere Tamburi con 4 autobus, via Liguria con 3 mezzi, la zona 167 di Statte con un autobus danneggiato e il rione Salinella con tre autobus di cui due danneggiati- prosegue la nota - in quattro casi è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine". "Questi atti di vandalismo sono intollerabili e ingiustificabili. Sono allo studio nuove iniziative che, già dal prossimo periodo natalizio, possano sensibilizzare i giovani a comportamenti civili a bordo e nei confronti dei nostri autobus", commenta il presidente di Kyma Mobilità, Daniele D'Ambrosio che manifesta "vicinanza ai dipendenti che sono stati coinvolti in questi episodi, rinnovando la nostra disponibilità a realizzare tutte quelle azioni che possano contribuire a ridurre il fenomeno".



