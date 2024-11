Halloween con coltello e pietre, quattro minori identificati

Tre gruppi di ragazzini, di età compresa tra i 15 e 16 anni, giravano per le strade di Molfetta (Bari), nella serata di Halloween con passamontagna, miccette, pietre, un coltello, uova, farina e rifiuti che, con ogni probabilità, avrebbe usato per "seminare il panico per le strade della città". In quattro sono stati bloccati e identificati dagli agenti della polizia locale: tre sono stati affidati ai genitori, un altro di 16 anni è stato denunciato per aver insultato e opposto resistenza durante i controlli svolti dai vigili urbani. È quanto rende noto il Comune spiegando che i gruppetti avrebbero creato disagi "tra passanti e automobilisti nella zona compresa tra via Sergio Pansini, piazza Vittorio Emanuele e come accaduto lo scorso anno". Alcuni ragazzini sono scappati: uno di loro nel corso della fuga, avrebbe lanciato in strada un coltello che è stato recuperato dagli agenti. Quanto rinvenuto è stato sequestrato.



