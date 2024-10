Lopez e Solenghi in scena con 'Dove eravamo rimasti'

Tre date in Puglia per Massimo Lopez e Tullio Solenghi con lo spettacolo 'Dove eravamo rimasti', show che andrà in scena sabato 16 novembre (alle 21) al Teatro Orfeo di Taranto, e in altri due appuntamenti al Teatro Petruzzelli di Bari, domenica 17 novembre (alle 18,30), e lunedì 18 novembre (alle 20,30).

Lopez e Solenghi hanno scritto questo spettacolo insieme a Giorgio Cappozzo, in una produzione firmata da International Music and Arts. La formula è quella legata allo stile del varietà, impreziosita dalla musica dal vivo della Jazz Company, diretta dal maestro Gabriele Comeglio.

I due artisti si ritrovano sul palco in una carrellata di sketch, brani musicali e contributi video, una lectio magistralis di Vittorio Sgarbi (interpretato da Lopez), un omaggio all'avanspettacolo, un confronto particolare tra Mattarella e Papa Bergoglio e un momento musicale dedicato ad Anna Marchesini.

"Il filo conduttore - hanno annunciato Lopez e Solenghi - sarà quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata che collegherà i vari momenti di spettacolo. L'intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi 'parenti' seduti giù in platea".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA