Ciak fiction Rai 'I Casi dell'avvocato Guerrieri' con Gassman

Sono iniziate, tra Bari e Roma, le riprese della nuova serie Rai diretta da Gianluca Maria Tavarelli e ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio dal titolo provvisorio "I casi dell'avvocato Guerrieri", che vede nel ruolo di protagonista Alessandro Gassman. La serie, ambientata nella Bari contemporanea, è coprodotta da Rai Fiction, Combo International e Bartlebyfilm, su soggetto di Doriana Leondeff, Antonio Leotti, Gianrico Carofiglio e Mario Sesti e sceneggiature di Doriana Leondeff, Antonio Leotti, Oliviero Del Papa e Gianrico Carofiglio.

Accanto ad Alessandro Gassman, Ivana Lotito, Lea Gavino, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Giordano De Plano, Francesco Colella, Antonia Liskova, Giampiero Borgia, Daniela Di Virgilio.

Il protagonista delle storie è Guido Guerrieri, un avvocato brillante, sempre in bilico tra successo e fragilità.

Appassionato di boxe, nostalgico dell'amore perduto per la moglie Sara, dalla quale si sta separando, Guerrieri affronterà con acume, sensibilità e abilità dialettiche i casi che saranno oggetto delle sue istrioniche difese dibattimentali: un cliente che emerge come un fantasma dal suo passato, la misteriosa sparizione di una ragazza, un omicidio che lo coinvolge da vicino e soprattutto la vicenda di un vecchio amico, stimato magistrato accusato di corruzione, il cui esito impatterà profondamente su di lui. Ad affiancarlo in queste sfide, una squadra di personaggi memorabili: Tancredi, ispettore di polizia tanto timido in amore quanto abile sul lavoro; Annapaola, ex cronista di nera, ora investigatrice privata e sua audace collaboratrice; Consuelo, giovane praticante, l'unica capace di arginare il mondo caotico del suo capo; Pasquale, anziano segretario, silenzioso come un monaco ed efficiente come un maggiordomo; Toni, il nuovo stagista distratto, imprevedibile e geniale. I casi dell'avvocato Guerrieri, senza mai perdere lo sguardo partecipe e ironico del protagonista, raccontano gli ingranaggi e le logiche della Giustizia con un realismo inedito.





