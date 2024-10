In Puglia l'alta formazione post diploma punta sull'aerospazio

Aula in azienda e sul campo (come in Aeroporti di Puglia) e mente proiettata al futuro per gli studenti dell' ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio, che amplia la sua offerta formativa per il biennio 2024/26. Il nuovo corso per "Tecnico Superiore delle Tecnologie produttive per l'aerospazio", che punta su Grottaglie e focalizza l'attenzione sui materiali compositi, sia metalli che polimeri, sull'automazione, sull'additive manufacturing e sulle tecnologie dello spazio, è stato presentato in una conferenza stampa nella sede di Confindustria Taranto, che fornisce "collaborazione strategica". Presenti Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto; Antonio Ficarella, presidente dell'ITS Academy Mobilità Sostenibile - Aerospazio Puglia; Anda Furfaro, vicepresidente di Confindustria Taranto con delega all'Education; e Maria Anastasia, assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive del Comune di Grottaglie.

In una Puglia "che aspira a crescere e diventare pioniera di sviluppo tecnologico e innovativo nel Sud Italia e anche nel Mediterraneo, ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio - è stato sottolineato - offre alta formazione interamente finanziata, che si traduce in lavoro".

Si tratta di un percorso biennale che punta a sviluppare competenze specifiche spingendo i giovani verso le tecnologie innovative in un settore in rapida ascesa. I corsi dell'ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca, scuole, enti di formazione ed enti locali ed è previsto il conseguimento di un diploma 5° livello EQF.



