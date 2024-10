Al Festival del Cinema Europeo Ken Loach e Giovanna Mezzogiorno

Ken Loach e Giovanna Mezzogiorno saranno tra i protagonisti della XXV edizione del Festival del Cinema Europeo diretta da Alberto La Monica, che si svolgerà a Lecce dal 9 al 16 novembre al cinema Multisala Massimo. Una edizione all'insegna del nuovo cinema europeo con 10 titoli in concorso per il Premio Ulivo d'oro-Cristina Soldano, provenienti da Danimarca, Lussemburgo, Francia, Lituania, Paesi Bassi, Germania, Serbia, Norvegia, Grecia e Portogallo. Accanto ai film in concorso per l'Ulivo d'Oro quelli della sezione "Cinema e Realtà", rassegna di documentari italiani, e "Puglia Show", concorso di cortometraggi riservato ai giovani registi pugliesi under 35. Tante anteprime e i premi Mario Verdone ed Emidio Greco.

Ken Loach è il protagonista del cinema europeo e a lui il Festival dedica un tributo, a cura di Massimo Causo, che comprende una retrospettiva dei film più rappresentativi della sua carriera scelti dal Festival insieme al regista, una conversazione con Luciana Castellina e la consegna dell'Ulivo d'Oro alla carriera. Sono 8 i film presentati: Riff Raff (1991), Piovono pietre (1993), Terra e libertà (1995), Bread and Roses (2000), Il vento che accarezza l'erba (2006), La parte degli angeli (2012), Io, Daniel Blake (2016), The Old Oak (2023).

Giovanna Mezzogiorno, è invece la protagonista del cinema italiano di questa XXV edizione, un omaggio con sei film della sua carriera di attrice e la presentazione del cortometraggio Unfitting (2024) che la vede al debutto alla regia e anche in veste di sceneggiatrice e che ha al centro della storia il corpo della donna e il Body Shaming. La Mezzogiorno terrà un incontro con il pubblico e le verrà consegnato l'Ulivo d'Oro alla Carriera.

A Tyrone Power, a 110 anni dalla nascita, il Festival del Cinema Europeo dedica un evento speciale condiviso con la famiglia Power, presentando 'La fiera delle illusioni' (Nightmare Alley, 1947) di Edmund Goulding, nel quale Tyrone Power offre quella che la critica considera la migliore interpretazione da attore.

Il Festival del Cinema Europeo è ideato e prodotto dall'associazione culturale Art Promotion.



