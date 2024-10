Museo Etnografico Majorano, apre il nuovo percorso espositivo

Arti, giochi, riti e tradizioni della Taranto del passato. Un patrimonio tutto da scoprire in un nuovo e suggestivo allestimento. Il Museo Etnografico Majorano di Taranto torna a nuova vita, spalancando le sue porte ai visitatori che saranno guidati in un viaggio alla scoperta del popolo tarantino e della sua storia. Dopo la recente inaugurazione, è partita ufficialmente la programmazione con apertura al pubblico dal martedì alla domenica.

Il Museo, collocato all'interno dell'antico Palazzo Pantaleo, nel cuore della città vecchia, racchiude un inestimabile patrimonio demologico, antropologico ed etnografico collezionato dallo studioso Alfredo Majorano a cui è dedicato, promotore del recupero e della valorizzazione della tradizione etnografica tarantina.

La struttura si caratterizza per la sua varietà con sale che ospitano ceramiche, presepi, attrezzi agricoli e legati al mare, giocattoli, e molto altro. Majorano nel corso della sua vita raccolse oggetti legati alle tradizioni cittadine che fece conoscere successivamente attraverso convegni, mostre e pubblicazioni.

All'interno del Museo è possibile anche scoprire la grande devozione dei tarantini, complice la sala delle cerimonie processionali, dei pani e dei dolci rituali. Completano l'esposizione la cucina del XVIII secolo (al piano ammezzato) e le scuderie al piano terra.

La gestione, grazie ad un accordo di partenariato con il Comune di Taranto, è stata affidata alle cooperative Polisviluppo e Museion, mentre direttore dell'area museale è Pierluca Turnone. Tra i prossimi appuntamenti, sabato 2 novembre (alle ore 18) la visita guidata al Museo Majorano "Ethnos - Le radici di un popolo", tra costumi e tradizioni.



