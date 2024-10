Maneggia cavo prolunga, 37enne muore folgorato in Salento

Un uomo di 37 anni, Luca Orlando, è morto nella tarda serata di ieri a Gagliano del Capo (Lecce) folgorato da una scarica elettrica che l'ha investito mentre stava maneggiando il cavo elettrico di una prolunga nella sua abitazione.

L'uomo era in casa insieme alla compagna e ad uno zio. Vani i tentativi del personale sanitario del 118 di rianimarlo. Sul posto insieme ai carabinieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L'intervento ha consentito di mettere in sicurezza l'area. Sono intervenuti anche i tecnici Enel per ulteriori verifiche.



