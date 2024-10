Energia verde e agricoltura, accordo per sviluppo sostenibile

Il presidente del Distretto produttivo pugliese delle Energie Rinnovabili e dell'Efficienza Energetica "La Nuova Energia" Beppe Bratta e il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione volto a creare una partnership nell'ambito delle attività di promozione, innovazione e animazione territoriale su sostenibilità energetica ed ambientale nel settore agricolo. In particolare le due associazioni che rappresentano il settore dell'agricoltura e della green economy in Puglia, si propongono di individuare azioni comuni per la creazione di network a livello regionale, per individuare nuovi modelli e strategie che consentano di valorizzare gli asset regionali dell'agricoltura e dell'energia sostenibile.

Attraverso questo protocollo triennale, siglato alla presenza del direttore dell'Assessorato regionale all'Agricoltura Gianluca Nardone, Distretto La Nuova Energia e Confagricoltura Puglia si propongono come "osservatorio qualificato e propositivo - è detto in una nota - per cogliere le opportunità dei due rispettivi settori economici e sociali". Per questo è stata creata una cabina di regia operativa la cui responsabilità operativa e stata affidata operativamente a Riccardo Amirante (vice presidente del Distretto e professore ordinario di sistemi energetici del Politecnico di Bari) e Giuseppe Campanaro (direttore Confagricoltura Foggia).

"Questa convenzione con La Nuova Energia - ha dichiarato Lazzàro . costituisce un passo che consolida l'impegno di Confagricoltura Puglia verso un modello agricolo innovativo, sostenibile ed ecocompatibile".

Con la "sottoscrizione di questo importante protocollo - ha osservato Bratta - puntiamo a rendere i sistemi produttivi agricoltura ed energia verde il mix per lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso in primo luogo l'ottimizzazione dei costi energetici e l'implementazione dell'auto dipendenza energetica di tutti gli operatori del settore agricolo".



