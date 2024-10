Granoro aderisce al patto Filiera Pasta, 'passaggio doveroso'

Il Pastificio Granoro di Corato (Bari) aderisce al patto 'Filiera pasta' presentato oggi a Roma presso il ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare. Si tratta di un accordo voluto da Filiera Italia, l'associazione che punta, si legge in una nota, a sostenere e valorizzare "il cibo 100% italiano, finalizzato a tutelare l'intero settore italiano della pasta e valorizzare il Made in Italy di qualità". L'iniziativa, che vede scendere in campo produttori (diversi i pastifici coinvolti) e agricoltori del settore pastario, nasce con l'obiettivo "di superare le divisioni e di combattere l'insidia, sempre maggiore, rappresentata dalla delocalizzazione produttiva in atto da anni in diversi Paesi del mondo e il trasferimento di tecnologie che rischiano di insidiare il primato mondiale italiano nella produzione della pasta anche a causa dei minori costi di produzione".

Per il Pastificio Granoro l'adesione a Filiera Pasta è "un passaggio doveroso e naturale che sposa in pieno la scelta dell'azienda a puntare sui contratti di filiera per la produzione di pasta di qualità con grano 100% italiano". Sin dal 2010, l'azienda, ha intrapreso il progetto 'Dedicato', un percorso di aggregazione che prima ha coinvolto il settore primario (le aziende cerealicole pugliesi) portandolo a produrre "grano duro di alta qualità per la produzione della propria pasta". "Abbiamo stretto accordi diretti di coltivazione - racconta Marina Mastromauro, amministratore delegato del Pastificio Granoro - in cui ci impegniamo a pagare un prezzo maggiorato rispetto al mercato, ma anche a offrire supporto e consulenza chiedendo in cambio garanzia di una fornitura di qualità".



