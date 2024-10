Aggredisce compagna incinta, 41enne arrestato a Taranto

Si è recato sotto l'abitazione della sua compagna, al quarto mese di gravidanza, e dopo gli insulti l'ha colpita al volto facendola cadere per terra. Per questo un 41enne di Taranto è stato arrestato dalla polizia. La notte scorsa gli agenti della squadra volante sono intervenuti in una via del centro cittadino dove era stata segnalata l'aggressione. La donna e il suo compagno presentavano evidenti segni di una colluttazione.

Dall'esame delle banche dati, è emerso che all'uomo - con numerosi precedenti penali - poco più di un mese fa era stato notificato il divieto di avvicinamento alla compagna emesso dal questore di Taranto. La relazione sentimentale era iniziata circa un anno fa. Nel corso dei mesi il 41enne sarebbe diventato "sempre più violento - spiega la questura - e sotto l'effetto di droghe ed alcool" avrebbe picchiato in più occasioni la donna.

Almeno cinque le aggressioni.

Dopo aver raccolto la denuncia della donna, i poliziotti hanno arrestato il compagno violento per il reato di maltrattamenti in famiglia.



