Alessandra Amoroso torna con 'Si mette male' scritto con Tananai

Qualcosa che sta per succedere e che non vale la pena provare ad evitare. Racconta questo "Si mette male", il nuovo brano (firmato anche da Tananai) con cui Alessandra Amoroso torna in radio venerdì 1 novembre, dopo il successo di "Mezzo rotto" feat. Bigmama.

Il brano (Epic/Sony Music), scritto e prodotto da Tananai e Simonetta, insieme a Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion, con i quali Alessandra Amoroso ha lavorato in studio per trasferire all'interno delle sonorità del brano anche il suo immaginario artistico e musicale, è un midtempo accattivante che sul filo del "detto non detto" dà vita a un'atmosfera perfetta per ballare tutta la notte e lasciarsi andare, perché tanto si sa che, anche se ci si prova, in un modo o nell'altro, alla fine…"si mette male".

L'artista, che quest'anno celebra 15 anni di carriera, tornerà live dal 1 dicembre con "Fino a qui in tour", 13 date nei palasport delle principali città italiane.

Queste le date: 1 dicembre - Eboli - Pala Sele, 3-4 dicembre - Bari - Pala Florio, 6 dicembre - Bologna - Unipol Arena, 7 dicembre - Padova - Kioene Arena, 9-10 dicembre - Milano - Unipol Forum, 12 dicembre - Firenze - Nelson Mandela Forum, 15 dicembre - Torino - Inalpi Arena, 18-19 dicembre - Roma - Palazzo dello Sport, 21-22 dicembre - Napoli - Pala Partenope.





