Sequestrata discarica abusiva di rifiuti speciali nel Leccese

Un terreno di circa 1.300 mq di proprietà di una società attiva nel settore edile trasformato in discarica abusiva di rifiuti speciali è stato sequestrato a Cutrofiano dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Maglie (Lecce) nell'ambito di una attività di polizia ambientale. Al'interno dell'area erano disseminati cumuli di rifiuti a contatto diretto con il terreno non impermeabilizzato.

I materiali depositati ed abbandonati illecitamente sono rifiuti speciali, tra cui materiale di risulta da attività di demolizione edile, rifiuti legnosi e ferrosi, contenitori in plastica, materassi, tappeti e mobilio in disuso.

L'attività è culminata con il sequestro dell'intera area, la denuncia alla Procura della Repubblica dell'utilizzatore del terreno e la segnalazione della società proprietaria ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.



