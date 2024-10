L'Ia al centro dell'ultimo giorno di Apulia Digital Experience

Dalla sceneggiatura alla post-produzione, fino al broadcasting, alla distribuzione e alle implicazioni legali: l'Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il modo in cui i contenuti creativi vengono ideati, prodotti e distribuiti. Nella giornata conclusiva della seconda edizione di Ade, in corso all'Apulia Film House di Bari (Fiera del Levante), proseguirà la discussione sulle opportunità e sulle sfide create dall'Ia, sull'impatto delle tecnologie immersive sulla narrazione, su come il metaverso stia aprendo nuove frontiere per filmmakers, creatori di contenuti, marchi e aziende.

Tra i panel in programma quelli dedicati alle tecniche di produzione virtuale, alle strategie di creazione, marketing, espansione delle IP di successo nell'entertainment. A chiudere l'edizione 2024 di Ade, la premiazione del contest "A visual storytelling of Puglia through AI", che promuove l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale per creare e produrre racconti innovativi sulle bellezze geografiche e sul patrimonio culturale.

Apulia Digital Experience è un evento promosso da Rai, organizzato da Rai Com e Apulia Film Commission e finanziato dalla Regione Puglia, nell'ambito dell'intervento "Promuovere il Cinema 2024" a valere su risorse POC Puglia 2014-2020, Azione 6.7.



