Senior Italian Open: il tedesco Gögele da solo in vetta

E' sfida tra Germania e Galles nella 13esima edizione del Sergio Melpignano Senior Italian Open. Al San Domenico Golf (par 72) di Savelletri di Fasano (Brindisi), dopo il secondo round del torneo dell'Italian Pro Tour, inserito anche nel calendario del Legends Tour, circuito europeo per "over 50", Thomas Gögele con uno score di 130 (64 66, -14) colpi è rimasto da solo in vetta e, quando manca un solo giro dal termine della competizione, ha ora un solo colpo di vantaggio sul gallese Bradley Dredge, 2/o con 131 (-13) davanti all'inglese Simon Griffiths, 3/o con 135 (-9).

In Puglia, è scivolato invece dalla 1/a alla 4/a posizione con 136 (-8), Alessandro Tadini. Al suo fianco anche Emanuele Canonica - protagonista con un giro in 67 (-5), avvalorato da sei birdie, con un bogey, che lo ha visto risalire dalla 14/a piazza - e lo svedese Joakim Haeggman. Nella classifica riservata agli amateur, con un totale di 80 punti, il dominicano Richard Dillon è ancora al comando della classifica. Mentre Ivan Passetto, con 78, precede l'ex calciatore Michele Paramatti, 3/o con 76.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA