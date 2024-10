Orsini, 'energia impatta su costi, nucleare è tema fondamentale'

"Il nucleare è un tema fondamentale. Su questo tema l'energia è un capitolo che impatta sul costo dei nostri prodotti. Noi dobbiamo essere competitivi non solo con l'Europa ma con il resto del mondo". Lo ha detto a Brindisi il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, incontrando i giornalisti prima dell'avvio dell'assemblea generale 'Facciamo Il futuro. Brindisi'. "La richiesta che per noi è indispensabile - ha aggiunto - è il tema degli incentivi agli investimenti. Abbiamo proposto un Ires premiale per chi mantiene gli utili, almeno il 70% nell'azienda. E di quel 70% possa reinvestire il 30 %, in nuove tecnologie, in nuovi macchinari impianti, formazione, welfare e contratti di produttività "Quello che stiamo proponendo - ha concluso Orsini - è portare la premialità dal 24 aliquota odierna ad un 19%".





