Al via l'Apulia Digital Experience, tra videogiochi e IA

È partita oggi l'Apulia Digital Experience, la conferenza internazionale a Bari dedicata a innovazione digitale nelle industrie creative. Una tre giorni che proseguirà fino a domenica, 27 ottobre, spaziando dal mondo dei videogiochi fino a quello dell'audiovisivo e le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale.

Tra stamattina e stasera si sta svolgendo una serie di incontri dedicati a videogame e cultura, tra panel con game designer che raccontano il proprio lavoro e anche esperti di gioco 'analogico'.

Domani, invece, si parlerà del binomio audiovisivo-futuro. Il programma, aperto dal saluto di Anna Maria Tosto, presidente di Apulia Film Commission, e di Roberto Genovesi, direttore artistico di Ade, prevede conversazioni sulle forme di finanziamento dell'innovazione del settore in Europa, sulla trasformazione dei luoghi tradizionali del cinema, sempre più aperti a esperienze virtuali, sull'impatto della legge europea sull'Ia nel cinema e nell'audiovisivo.

Verrà anche presentato "Re-Imagine Cabiria", progetto di Rai Cinema che trasforma il kolossal muto "Cabiria" del 1914 in un'esperienza immersiva e multipiattaforma e per l'assegnazione dei Digital Licensing Excellence Awards, primo premio a livello globale che celebra i progetti di licensing digitale. Tra gli ospiti della giornata Diego Grammatico (Games London), Gennaro Coppola (CEO di One More Pictures e vicepresidente Unione Editori e Creators Digitali ANICA), Marco Lanzarone (Direttore Radio Digitali e Podcast Rai), Derrick De Kerckhove (sociologo), Steve Manners (Licensing International UK).

L'ultimo giorno tanto spazio sarà dedicato all'intelligenza artificiale nel contesto audiovisivo.

Apulia Digital Experience è un evento promosso da Rai, organizzato da Rai Com e Apulia Film Commission e finanziato dalla Regione Puglia, nell'ambito dell'intervento "Promuovere il Cinema 2024" a valere su risorse Poc Puglia 2014-2020, Azione 6.7.



