Volo cancellato,Ryanair condannata a Brindisi a risarcire coppia

Il tribunale di Brindisi ha condannato la compagnia low cost Ryanair al risarcimento di 1.100 euro nei confronti di una coppia in seguito alla cancellazione di un volo del 10 settembre del 2017 da Pisa al capoluogo messapico. Lo rende noto l'associazione Codici. In appello il tribunale ha respinto il ricorso presentato da Rynair confermando integralmente la sentenza del giudice di pace.

La coppia è stata assistita dall'avvocato Stefano Gallotta.

Secondo quanto riferito dal legale " il giorno della partenza, Ryanair ha cancellato il volo a causa di problemi tecnici.

Recatisi allo sportello aeroportuale della compagnia, ai due passeggeri non è stata fornita alcuna possibilità di scelta tra la riprotezione sul primo volo utile successivo e il rimborso del prezzo del biglietto, è stata loro negata ogni assistenza e possibilità di riprotezione su voli successivi". La coppia ripartì in pullman da Pisa e giunse a Lecce il giorno dopo, a proprie spese. "Il motivo del nostro intervento è legato all'indennizzo previsto dal regoalmento Ce 261/2004, al rimborso delle spese sostenute e documentate per il rientro a casa e all'importo supplementare - aggiunge Gallotta -per i disagi subiti dalla coppia, arrivata a destinazione con un giorno di ritardo rispetto al previsto".



