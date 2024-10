Regione, 5 nuovi bus a basso impatto per la città di Lecce

L'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, ha partecipato questa mattina a Lecce alla presentazione di 5 nuovi bus a metano in dotazione alla Sgm, assieme al sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, l'assessore comunale al Traffico e alla Mobilità sostenibile, Giancarlo Capoccia, e il presidente della Sgm, Damiano D'Autilia. Presenti, tra gli altri, Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale, e l'assessore regionale all'Istruzione, Sebastiano Leo.

"Oggi siamo stati a Lecce per presentare alla città i 5 nuovi bus a metano per il trasporto pubblico locale, acquistati dalla Regione Puglia e assegnati al Comune di Lecce con usufrutto alla Sgm - ha dichiarato l'assessore Ciliento -. Autobus a basso impatto ambientale che andranno a sostituire altrettanti euro 3 dismessi, dotati di tutti i sistemi di sicurezza in marcia e a bordo, accessibili all'utenza diversamente abile, e con 24 posti a sedere. Mezzi destinati al servizio suburbano quindi al collegamento centro/periferia, per un trasporto pubblico locale che garantisca il diritto alla mobilità di tutti i cittadini.

Stiamo donando alla comunità nuovi autobus per una mobilità sostenibile e più efficiente, chiedo a tutti di rispettare questo dono e di prendersene cura".



