Fiera uva da tavola a Bari, 6mila visitatori e 200 espositori

Sono stati oltre 6mila i visitatori per la prima edizione di 'Luv Fiera', che per tre giorni (dal 22 ottobre a oggi) ha reso Bari capitale europea dell'uva da tavola. All'interno del nuovo padiglione della Fiera del Levante oltre 200 gli espositori che hanno preso parte all'iniziativa.

Durante la manifestazione istituzioni, enti di ricerca, produttori, agronomi, esperti del settore e anche studenti delle scuole superiori di Bari e provincia, hanno potuto partecipare ai numerosi momenti di confronto e approfondimento. Economia, mercati ed export sono stati al centro dei numerosi incontri, anche in considerazione, viene evidenziato in una nota degli organizzatori, "del ruolo primario che la Puglia ricopre come regione produttrice ed esportatrice di uva da tavola non solo in Italia dove detiene il 60% della produzione totale seguita da Sicilia (35%) e Basilicata (5%), ma anche come esportatrice in Europa". Nel corso dell'ultima giornata è stata presentata 'Le Terre dell'Uva', la prima rete tra i Comuni dell'uva da tavola.

Sempre durante 'Luv' è stata annunciata la terza edizione di 'Regina di Puglia', la rassegna promossa dal comune di Noicattaro per valorizzare i territori e l'uva da tavola.

"Sono davvero orgoglioso - ha dichiarato Mirko Sgaramella, project manager di Luv - della riuscita di questa iniziativa.

Gli incontri, la gente che ha creduto nel progetto, gli esperti giunti da tutto il mondo per offrire il proprio contributo, ma anche la fitta rete di collaborazione che si è creata confermano quanto sia fondamentale lavorare in sinergia per favorire la crescita di un comparto, come quello dell'uva da tavola, che rappresenta una eccellenza".



