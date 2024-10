A Bari la 'pasteggiata' per celebrare la pasta

Un viaggio tra sapori e nozioni. Un piccolo percorso capace di accontentare il palato ma anche di stuzzicare la mente. Perché il prossimo 25 ottobre, giornata mondiale della pasta, a Bari uno dei simboli della cucina italiana sarà celebrato a tavola ma anche in laboratorio in un tour chiamato 'pasteggiata' che unisce passi di conoscenza alla pasta.

L'obiettivo dell'appuntamento, che rientra tra le attività previste dal Psr Puglia 2014-2022, è carpire le caratteristiche e i segreti della pasta. A partire dalle 10.30 nell'aula magna del Disspa dell'università 'Aldo Moro' dove sarà possibile conoscere il frumento che arriva dal centro didattico sperimentale 'Enrico Pantanelli' di Policoro (Matera) utile alla creazione della pasta che così è espressione "di una intensa attività di ricerca sulla produzione di frumento e sulla successiva trasformazione", spiega Giuseppe De Mastro, responsabile della linea di azione dell'attività didattica e ricerca del centro didattico sperimentale.

"Dal campo, dai terreni del centro didattico, grazie a un sistema agricolo sostenibile" aggiunge De Mastro, la pasta arriva sulla "tavola dei consumatori" diventando un esempio di "come la ricerca possa sostenere oggi le sfide del futuro e sviluppare buone pratiche nei sistemi agro-industriali".

Ad accompagnare la prima parte della giornata le ricette del gastronomo Renato Morisco e la musica e le danze popolari del gruppo folk città di Locorotondo (Bari). A partire dalle 13 prenderà il via la seconda sessione di studi con la scoperta della cottura della pasta del centro sperimentale e della pasta da leguminose senza dimenticare abbinamenti con le salse pronte di pomodoro, basilico e verdure prodotte e trasformate in provincia di Foggia. Durante la giornata sarà possibile fare una donazione e ricevere un pacco di pasta Pantanelli e il ricavato contribuirà a finanziare una borsa di studio per uno studente meritevole del dipartimento di Scienze del suolo della pianta e degli alimenti dell'università di Bari.



