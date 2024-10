A Bari corso Its, management e marketing turismo enogastronomico

Anche la città di Bari ospiterà un corso dell'Its Turismo, realtà promossa dal ministero dell'Istruzione con il supporto della Regione Puglia. Nel capoluogo pugliese in particolare sarà attivato un corso in 'Management, marketing e comunicazione del turismo enogastronomico'. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo di città alla presenza tra gli altri di Walter Margiotta (direttore generale Its Turismo Puglia), Pierfelice Rosato (direttore del corso), Giuseppe Abbracciavento (direttore Una Regina Hotel di Noicattaro partener del progetto) e Pietro Petruzzelli (assessore turismo e sviluppo economico Comune di Bari). Il corso ammetterà massimo di 25 studenti che saranno selezionati da una commissione. Sono già in corso le selezioni degli iscritti ma restano aperte per gli ultimi posti ancora a disposizione.

"Bari - ha evidenziato Petruzzelli - si caratterizza sempre più come una città dalla notevole attrattività turistica. L'anno scorso, sono stati 800mila i turisti che hanno pernottato a Bari, ai quali si aggiungono più di 600 mila crocieristi. E questi servizi turistici si devono intrecciare perfettamente con l'offerta enogastronomica che la Terra di Bari offre ai suoi ospiti. Per questo motivo, l'amministrazione appoggia con favore e convinzione l'attuazione di questo corso di alta formazione".

"In virtù della crescente internazionalizzazione dei mercati e della continua crescita del turismo estero nella città metropolitana di Bari - ha detto Margiotta - si è avvertita l'esigenza di disporre di un maggior numero di persone dotate di competenze specifiche nel settore". "Il profilo professionale che abbiamo l'obiettivo di formare, in realtà, è relativamente nuovo, nel senso che si tratta di figure professionali - ha proseguito - create sulla base delle richieste degli operatori ricettivi e della ristorazione. Nasce quindi per colmare un vuoto che si avvertiva nel mercato".



